Происшествия

10 человек пострадали в ДТП с автобусом в ПермиГазета.Ru 09:34

В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. Как отмечается, среди пострадавших оказались пятеро детей.
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