с чего всё началось

Вчера стало известно о решении США отложить введение 10-процентной пошлины на импорт из Китая определённых категорий продуктов, включая смартфоны iPhone, до 15 декабря.

10-процентная пошлина всё же затронет ряд продуктов Apple с 1 сентября

Политика Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.

Здоровье Гериатры назвали продукт, продлевающий молодость Традиционная индийская пряность куркума, которую индусы ежедневно добавляют чуть ли не во все блюда, помогает сохранить здоровье мозга и отодвинуть наступление деменции, пишет "РГ", со ссылкой на результаты научных исследований Национального центра гериатрии и геронтологии.

Энергетика В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.

Политика В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Происшествия В лесу Мюнхена обнаружены следы крови пропавших россиянок Полиция Мюнхена обнаружила в лесу на востоке города коврик для ног со следами крови пропавших россиянок.

Общество Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.

Шоу-бизнес Ксения Алферова сфотографировалась топлес на берегу моря Звезда сфотографировалась топлес на берегу моря и опубликовала фото в своем Instagram. В данный момент Ксения Алферова находится на отдыхе.

Происшествия Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию.

Экономика Трамп заявил о росте инвестиций в США Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние события на рынках, заявив, что инвесторы увеличивают вложения в США, поскольку хотят стабильности.

Авто В Совфеде сочли жесткой идею запретить эксплуатацию старых автомобилей Инициатива комитета Госдумы по экономической политике и промышленности о запрете использования старых автомобилей является излишне жесткой мерой.

Космос В «Укрзализныце» признали, что не могут запустить скоростной поезд от Киева до Одессы Глава правления «Укрзализныцы» Евгений Кравцов утверждает, что состояние железнодорожной колеи в стране не позволяет уменьшить время курсирования поездов из Одессы в Киев.

Политика Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Футбол «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи Директор "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес высказался о заявлении российского телеканала "Матч ТВ" по поводу отмены показа ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".

Политика Маленькая балерина поделилась впечатлениями от встречи с Путиным Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия рассказала о своих впечатлениях от встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

Наука В Великобритании тестируют вакцину против хламидиоза Британские ученые сообщают о проведении клинических испытаний вакцины против хламидиоза.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Общество Собянин осмотрел школу на востоке Москвы после ремонта В преддверии нового учебного года мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел школу №1502 на востоке столицы.

Футбол СМИ: Михайличенко возглавит киевское «Динамо» Согласно информации источника, новым наставником киевского "Динамо" станет Алексей Михайличенко, экс-тренер сборной Украины.

Политика В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.

Происшествия Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.

Экономика В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.

Наука Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.