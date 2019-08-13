Экономика
10-процентная пошлина всё же затронет ряд продуктов Apple с 1 сентября3DNews 09:11
Вчера стало известно о решении США отложить введение 10-процентной пошлины на импорт из Китая определённых категорий продуктов, включая смартфоны iPhone, до 15 декабря.
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с чего всё началось
Торговое представительство США (USTR) заявило о том, что в интересах национальной безопасности и здорового роста экономики сократит перечень китайских товаров, облагаемых пошлинами.РБКвчера в 12:01
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Общество
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Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
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