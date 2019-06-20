Общество
Длинный рабочий день угрожает инсультомУралинформбюро 07:42
Рабочий день более 10 часов может стать причиной инсульта. К такому выводу пришли ученые Парижского госпиталя в Версале, передает "Уралинформбюро".
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До чего может довести 10-часовой рабочий день, установили специалисты
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