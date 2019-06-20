Длинный рабочий день угрожает инсультомУралинформбюро 07:42

Рабочий день более 10 часов может стать причиной инсульта. К такому выводу пришли ученые Парижского госпиталя в Версале, передает "Уралинформбюро".

Футбол Петр Чех получил должность в «Челси» За «Челси» Чех выступал с 2004 по 2015 год. По окончании контракта с «синими» перешёл в «Арсенал».

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Происшествия В Дагестане три газеты выступили в защиту арестованного журналиста Три дагестанские газеты «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» сегодня вышли с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.

Политика Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией» Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.

Шоу-бизнес Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка» Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.

Политика Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.

Автоспорт Хэмилтон стал лучшим на первой тренировке Гран-при Франции «Ф-1» Пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал лучшим на первой свободной практике 8-го этапа чемпионата-2019 Гран-при Франции, который проходит на трассе "Поль Рикар".

Политика Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.

Происшествия Пожар на свалке у храма в Москве потушен Пожар на свалке у храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве потушен.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова снова пожаловалась на тяжелую жизнь балерины Анастасия Волочкова в очередной раз пожаловалась на тяжелую жизнь балерины и тернистый путь к успеху.

Политика Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.

Экономика ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.

Экономика Объем инвестиций в недвижимость России вырос на 23% во втором квартале Во втором квартале 2019 года инвесторы вложили в российскую коммерческую и жилую недвижимость порядка 35 млрд руб. Это на 23% больше показателей за аналогичный период прошлого года (28 млрд руб.), говорится в исследовании международной консалтинговой компании CBRE (есть в редакции).

Футбол Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, утверждает Le10sport.com.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Армия и оружие Украина отказалась прекращать обстрелы Донбасса Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят открывать ответный огонь в Донбассе.

Политика Жителям Ирландии запретили въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР Двум жителям Ирландии, которые выкрикивали в аэропорту «Борисполь» в Киеве «ДНР, вперед!», запретили сроком на 3 года въезд на территорию Украины.

Политика Медведев пошутил о родной для африканцев жаре в Москве Премьер-министр Дмитрий Медведев пошутил, что в Москве установилась жаркая погода, чтобы жители Африки чувствовали себя как дома.

Общество Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».

Политика Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.

Происшествия В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.

Авто УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи» Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Экономика Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.

Кино Вышел финальный трейлер «Очень странных дел» Стриминговый сервис Netflix на своем канале в YouTube опубликовал финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».

Музыка Сын Уилла Смита обвинил российского певца Егора Крида в плагиате Популярность композиции обеспечила не только популярность Крида, но и скандал с участием американской знаменитости: сын Уилла Смита Джейден предъявил российскому исполнителю обвинение в плагиате.