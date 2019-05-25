1/2 финала чемпионата мира по хоккею - 2019 Россия - Финляндия: где и во сколько смотретьСиб.фм вчера в 15:13

Финны признают величие России; букмекеры уверены в «пушке» Овечкина. Сборная России поборется за выход в финал чемпионата мира по хоккею с Финляндией. Из стана Суоми слышны весьма осторожные речи.

1/2 финала чемпионата мира по хоккею - 2019 Россия - Финляндия: где и во сколько смотреть

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