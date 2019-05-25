ЧМ по хоккею
1/2 финала чемпионата мира по хоккею - 2019 Россия - Финляндия: где и во сколько смотретьСиб.фм вчера в 15:13
Россия—
Финляндия
0 – 0
2-й перерыв
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал
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Финны признают величие России; букмекеры уверены в «пушке» Овечкина. Сборная России поборется за выход в финал чемпионата мира по хоккею с Финляндией. Из стана Суоми слышны весьма осторожные речи.
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