Политика

Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 09:20
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